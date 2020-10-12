Масочный режим ужесточат в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/90f60946-0ca3-11eb-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании по ситуации с коронавирусом заявил об ужесточении проверок масочного режима. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Усс отметил, что ситуация в регионе «начинает усложняться». Губернатор подчеркнул, что новую волну карантина можно смягчить только совместными усилиями.

Как сообщает «МК в Красноярске», проверку соблюдения масочного режима усилят в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Ранее меры против коронавируса ужесточили в Курганской области. Там для жителей старше 65 лет действует обязательная самоизоляция с 12 октября по 2 ноября. Пенсионеры могут покидать дом только для похода в магазин, к врачам, на работу и для выгула питомцев. На банкеты и праздники запретили пускать более 40 человек, также власти рекомендовали отказаться от дискотек.

NEWS.ru писал, что онкобольные в Перми не могут попасть на приём к врачу без платного теста на коронавирусную инфекцию. Пациентов не хотят принимать врачи в местных поликлиниках.