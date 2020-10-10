В Курганской области ужесточили меры против коронавируса

Оперативный штаб Курганской области по борьбе с коронавирусом сообщил об ужесточении ограничений для жителей региона. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19.
Для местных жителей старше 65 лет ввели обязательную самоизоляцию с 12 октября по 2 ноября. Им можно покидать дома только в магазин, к врачам, на работу и для выгула питомцев,
Кроме того, власти ограничили работу общепита: заведениям запретили пускать на банкеты и праздники больше 40 человек, а от дискотек рекомендовали отказаться.
Как писал NEWS.ru, 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.
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