В Курганской области ужесточили меры против коронавируса

https://static.news.ru/photo/4eb7d0ee-0af2-11eb-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Курганской области по борьбе с коронавирусом сообщил об ужесточении ограничений для жителей региона. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19.

Для местных жителей старше 65 лет ввели обязательную самоизоляцию с 12 октября по 2 ноября. Им можно покидать дома только в магазин, к врачам, на работу и для выгула питомцев, говорится в Telegram оперштаба.

Кроме того, власти ограничили работу общепита: заведениям запретили пускать на банкеты и праздники больше 40 человек, а от дискотек рекомендовали отказаться.

Как писал NEWS.ru, 10 октября Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 846 новых случаев, что стало максимальным значением с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.