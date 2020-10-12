В Перми онкобольные не могут попасть к врачу без платного теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/f4371a1e-0c98-11eb-bf40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Онкобольные в Перми столкнулись с тем, что не могут попасть к врачу, если не имеют на руках свежего результата теста на коронавирус. При этом пациенты вынуждены проходить тестирование за свой счёт.

О сложившейся ситуации сообщает Lenta.ru со ссылкой на одну из пациенток. Речь идёт о местных поликлиниках, где врачи отказываются принимать больных без отрицательного теста на коронавирус. Женщина пожаловалась, что каждые 20 дней вынуждена тратить на это три тысячи рублей.

Она также рассказала, что в её поликлинике начали массово отменять плановые записи — даже несмотря на то, что пациенты приходят, имея необходимые результаты тестирования на COVID-19. По версии источника, это может быть связано с тем, что у заведующей отделением химиотерапии появились симптомы коронавируса, он обнаружен и у ряда врачей местного онкологического центра. Более того, врачи и медсёстры также вынуждены проходить тесты за свой счёт.

Ранее NEWS.ru сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу к следующему месяцу обеспечить 15 тысяч больничных коек для заразившихся COVID-19. По его словам, необходимо также найти дополнительных врачей, медперсонал и машины скорой помощи.