В Перми онкобольные не могут попасть к врачу без платного теста на COVID-19

Онкобольные в Перми столкнулись с тем, что не могут попасть к врачу, если не имеют на руках свежего результата теста на коронавирус. При этом пациенты вынуждены проходить тестирование за свой счёт.
О сложившейся ситуации
Она также рассказала, что в её поликлинике начали массово отменять плановые записи — даже несмотря на то, что пациенты приходят, имея необходимые результаты тестирования на COVID-19. По версии источника, это может быть связано с тем, что у заведующей отделением химиотерапии появились симптомы коронавируса, он обнаружен и у ряда врачей местного онкологического центра. Более того, врачи и медсёстры также вынуждены проходить тесты за свой счёт.
Ранее NEWS.ru сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу к следующему месяцу обеспечить 15 тысяч больничных коек для заразившихся COVID-19. По его словам, необходимо также найти дополнительных врачей, медперсонал и машины скорой помощи.
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