В Подмосковье должны подготовить 15 тысяч ковидных коек к 1 ноября

https://static.news.ru/photo/49900930-0c85-11eb-a452-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил перед главами муниципалитетов задачу обеспечить к следующему месяцу 15 тысяч больничных коек для заразившихся коронавирусом.
Сейчас мы приложили дополнительные усилия, чтобы у нас на разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, которые нуждаются в помощи. Мы идём темпом по созданию коек на уровне около 15 тысяч к 1 ноября, — цитирует «360» Воробьёва.
Глава региона добавил, что нужно также найти дополнительных врачей, медперсонал и машины скорой помощи.
Он подчеркнул, что в каждом городе сейчас растёт число заболевших коронавирусом. В Подмосковье, по его данным, за неделю число госпитализированных с коронавирусом выросло на 40%. В среднем в регионе сейчас госпитализируют по 550 человек в день с диагнозами СОVID-19 и пневмония. Неделю назад этот показатель был 400-420 человек.
Как писал NEWS.ru, ввод карантина в Подмосковье из-за коронавируса чреват экономическими сложностями. Поэтому властям региона важно избежать жёстких ограничений, заявил накануне Андрей Воробьёв.
Подмосковье находится на втором месте в России по уровню заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в регионе выявлено 76,9 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 1,4 тысячи человек.