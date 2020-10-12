В Подмосковье должны подготовить 15 тысяч ковидных коек к 1 ноября

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Мокрый снег с дождём ожидается в столице уже в конце этой недели, а в начале следующей полетят «отдельные снежинки», сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега, — сообщила РИА Новости Позднякова. По словам...