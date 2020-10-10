Воробьёв рассказал, почему важно не допустить введения карантина

https://static.news.ru/photo/a08eaade-0b8b-11eb-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввод карантина в Подмосковье в связи с распространением коронавируса чреват экономическими сложностями. Поэтому властям региона важно избежать жёстких ограничений. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то всё — труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны, — сказал глава области в эфире телеканала «Россия 1».

Подмосковье находится на втором месте в России по уровню заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в регионе выявлено 76,9 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 1,4 тысячи человек. Некоторое время назад глава области призвал её жителей избегать публичных мероприятий, а также поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что против введения карантинных мер, аналогичных весенним, высказался депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, вместо новой самоизоляции россиянам необходимо привить ответственное отношение к своему здоровью, в том числе и через штрафы.