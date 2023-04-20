Mash: ВСУ обстреляли деревню в Брянской области, есть пострадавшие

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Telegram-канал Mash сообщил об обстреле украинскими войсками деревни Ломаковка в Брянской области. По его сведениям, есть пострадавшие. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

ВСУ нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области. Предварительно, есть пострадавшие, — говорится в сообщении канала.

По данным Mash, украинские снаряды попали по жилым домам и подстанциям. Канал сообщает, что в населенном пункте нет света, жители укрываются в подвалах.

Ранее глава области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками села Курковичи. По словам губернатора, местные жители не пострадали, но были повреждены жилой дом, хозпостройка и легковой автомобиль.

До этого Богомаз рассказал о попытке проникновения в регион со стороны Украины. Это произошло в Погарском районе близ села Запесочье. Нарушитель границы подорвался на заминированном участке защитной линии, созданной российскими военными для предотвращения подобных вылазок. Telegram-канал Baza писал, что погибший под Брянском мужчина пытался пересечь минное поле на велосипеде. По данным СМИ, в кармане погибшего нашли гривны: Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.