Mash сообщил о задержании на кладбище возможного диверсанта Mash: возле кладбища военных летчиков в Подмосковье задержали возможного диверсанта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что у Никольского кладбища военных летчиков в Подмосковье задержали предполагаемого диверсанта. У 48-летнего жителя Наро-Фоминска обнаружили технику для слежки, теперь его проверяют на связи с СБУ, передает канал.

Как пишет Mash, в машине у него нашли подзорную трубу, радиостанцию, камеру и два дрона.

Ранее в ФСБ сообщили, что в России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году. В ведомстве уточнили, что всего с начала СВО были задержаны 20 человек и возбуждены 13 уголовных дел.

Члены ДРГ планировали устроить серию терактов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, ОПК, зданиях органов власти и военкоматов.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО. Он также добавил, что в результате действий Вооруженных сил РФ были сорваны две ротации украинских военных в Харьковской области и ЛНР.