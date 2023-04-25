Марочко заявил о готовности украинских сил к контрнаступлению Марочко: Украина станула силы на Краснолиманском направлении и готова к контрнаступлению

Фото: Министерства обороны Украины

Вооруженные силы Украины стянули технику и личный состав на Краснолиманском направлении и готовы идти в контрнаступление, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности.

В ходе анализа сосредоточения ВФУ, их численности, наличия вооружения и техники можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности, — написал Марочко.

В то же время он подчеркнул, что российская оперативно-тактическая авиация и артиллерии и другие воска «представляют большую угрозу» для противника. В этой связи, по словам Марочко, командование ВСУ не решается реализовать замысел в полном объеме.

Ранее председатель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».