Военнослужащие РФ взяли под контроль трехкилометровый участок административной границы Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло у Керамзиновки и Нововодяного. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Наши военнослужащие продвинулись юго-западнее населенного пункта Керамзиновка и северо-западнее Нововодяного в ЛНР. Это позволило выйти на административную границу ЛНР и взять под контроль ее трехкилометровый участок, — сказал он.

Марочко добавил, что сейчас военные ВС РФ ведут бои за 10-километровый участок админграницы республики. В частности, действия происходят в районе Петровского.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о дозачистке сил ВСУ, которая проходит в Красноармейске. По его словам, там должны были выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Тем временем военный эксперт Виталий Киселев выразил мнение, что освобождение Константиновки может стать переломным моментом в ходе специальной военной операции. Он также назвал этот город одним из самых сложных участков на линии фронта.