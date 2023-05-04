Маленькую девочку нашли мертвой в детском саду в Тобольске

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В Тобольске на территории детского сада нашли мертвой четырехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления СКР по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В ведомстве уточнили, что девочка была обнаружена утром 4 мая в игровом домике на площадке детского сада. При осмотре на теле ребенка не было выявлено признаков насильственной смерти.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают работников детского сада и родных девочки. Для установления точной причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников детсада

Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне на глазах у матери. Школьницу госпитализировали в бессознательном состоянии, но врачам не удалось ее спасти. Девочка умерла в больнице.

В Челябинске трехлетний ребенок потерял сознание после того, как застрял головой в детском автобусе на игровой площадке. По словам врачей, у мальчика произошла механическая асфиксия, он находится в коме.