Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти из ЛНР оружие РБК: сотрудника ГИБДД из Смоленска задержали за попытку вывезти из ЛНР оружие

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Майор смоленской ГИБДД Александр Ефимов задержан за попытку вывезти из Луганской Народной Республики оружие и боеприпасы, сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным агентства, сотрудник Госавтоинспекции до этого провел почти два месяца в служебной командировке в ЛНР.

11 февраля в пункте пропуска Донецк (Изварино) изъяли незаконно приобретенные автомат Калашникова модели АК-74 1986 года выпуска, 28 патронов калибра 5,45 мм, а также 4 боевые ручные осколочные гранаты РГД-5, — подчеркивается в публикации.

Агентство отмечает, что оружие и боеприпасы пытались вывести в Ростовскую область, спрятав в багажном отделении «КамАЗа». Причастность к этому делу Ефимова установили в ходе расследования сотрудники МВД. Майор находился в ЛНР в служебной командировке с 15 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года. Ефимову 19 апреля предъявили обвинение по двум статьям УК, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в государственной измене заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Суд уже отправил обвиняемого в СИЗО. Предприятие, на котором работает Кича, занимается выпуском охотничьих и спортивных винтовок.