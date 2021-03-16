Липецкий депутат хранил в гараже арсенал времён Второй мировой войны

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Правоохранители обнаружили склад боеприпасов времён Второй мировой войны в гараже, принадлежащем депутату сельсовета Воловского района Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Подозреваемый по месту своего жительства устроил склад боеприпасов и взрывчатых веществ промышленного изготовления времён Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он незаконно хранил 300 патронов «Маузер», артиллерийский снаряд, осколочные гранаты и пулемёты, мину, а также пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около 10 килограммов. По данным следствия, фигурант собирал этот арсенал на протяжении трёх лет на раскопках и не собирался использовать его на практике.