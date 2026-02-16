Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:55

Ледяной панцирь накрыл Ладогу

Синоптик Колесов: Ладожское озеро полностью покрылось льдом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самое крупное пресноводное озеро Европы — Ладожское — покрылось льдом на 100% своей площади, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале. Свидетельствует об этом и опубликованный им снимок из космоса.

Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало и замерзание Ладожского озера. На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера, — сказано в сообщении.

Ранее Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге на неделе с 16 по 22 февраля воздух в дневное время прогреется до −6–8 градусов. Он отметил, что сейчас на востоке региона столбики термометров опустились до −30 градусов, тогда как на западе остались на отметке в −10.

Тем временем аномальные февральские холода привели к редкому природному явлению — акватория Финского залива покрылась сплошным льдом впервые более чем за десятилетие. Спутниковые снимки, сделанные 14 февраля со спутника JPSS1, наглядно демонстрируют, что лед сковал восточную и центральную части залива.

погода
Санкт-Петербург
Ленинградская область
происшествия
