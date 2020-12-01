Ледовый дворец в Петербурге закроют после концерта

https://static.news.ru/photo/ac7d38ba-33cc-11eb-8bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ледовый дворец?facebook.com

После проведения концерта репера Басты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге площадка будет закрыта из-за превышения максимально допустимой численности посетителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Cитуация, которая имела место в одном из городов в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования, — сказала она.

По её словам, ведомство вынесло протокол о приостановлении деятельности организации, а материалы передали в суд. Она считает проведение таких мероприятий в сложных эпидемиологических условиях недопустимо, так как здоровье большого числа людей подвергается опасности.

Пренебрегать безопасностью сограждан ради выгоды — это недопустимо, — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Трансляция заседания велась в эфире телеканала «Россия 24».

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Сам Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли он назвал зависть других организаторов.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест, писал NEWS.ru.