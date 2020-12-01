Ледовый дворец в Петербурге закроют после концерта

После проведения концерта репера Басты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге площадка будет закрыта из-за превышения максимально допустимой численности посетителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Cитуация, которая имела место в одном из городов в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования, — сказала она.
По её словам, ведомство вынесло протокол о приостановлении деятельности организации, а материалы передали в суд. Она считает проведение таких мероприятий в сложных эпидемиологических условиях недопустимо, так как здоровье большого числа людей подвергается опасности.
Пренебрегать безопасностью сограждан ради выгоды — это недопустимо, — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.
Трансляция заседания
Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.
Сам Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли он назвал зависть других организаторов.
Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест, писал NEWS.ru.