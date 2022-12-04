ВСУ выпустили не менее 15 снарядов по селу в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села в Суджанском районе

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что село Гуево Суджанского района подверглось обстрелу украинских войск. По словам главы региона, по населенному пункту было нанесено как минимум 15 ударов, жители не пострадали.

ВСУ обстреляли сегодня село Гуево Суджанского района. Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет, — написал Старовойт.

Он добавил, что на приграничных территориях района все еще слышны выстрелы. Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие, пояснив, что это российские военные ведут огонь по целям на сопредельной территории.

Ранее Старовойт рассказал, что в Глушковском районе поселок Теткино и село Попово-Лежачи остались без света после атаки украинского дрона. Он пояснил, что была нарушена работа подстанции и заверил жителей населенных пунктов в скором восстановлении электроснабжения.

В ноябре губернатор сообщил, что границу с Украиной в Курскую область были направлены дополнительные российские войска. Он также пообещал продолжить оказывать помощь военнослужащим.