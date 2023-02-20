Курские силовики будут усиленно работать в честь годовщины СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курские силовые ведомства и дружинники переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня защитника Отечества и годовщины начала специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Романа Старовойта. Как он объяснил в ходе оперативного совещания, 23 и 24 февраля повышается риск терактов, диверсий и провокаций.

Мы понимаем, что и 23, и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации. Поэтому с сегодняшнего числа, с 20 февраля, на территории Курской области, в соответствии с решением оперативного штаба, у нас все ведомства, силовой блок, наше уважаемое МВД, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники — все переведены на усиленный режим несения службы, — сообщил Старовойт.

Накануне, 19 февраля, украинские военные выпустили девять ракет по селу Горналь в Курской области. Под удар попали три дома. Пострадавших нет.

С 4 февраля в Курской области действует бессрочный высокий уровень террористической опасности. По словам Старовойта, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».