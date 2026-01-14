Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 19:39

Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета

В Татарстане крыша дома культуры обрушилась из-за влаги и помета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В деревне Мусабай-Завод Тукаевского района Татарстана рухнула кровля и потолочное перекрытие зрительного зала местного дома культуры, сообщает издание «Челнинские известия». Прокуратура, изучив обстоятельства, установила, что главной причиной обвала стал критический физический износ несущих конструкций, на который годами не обращали внимания. Ситуацию усугубили протечки и скопление птичьего помета, разрушавшие кровлю.

Обрушение, затронувшее более 10 квадратных метров, произошло еще в октябре, однако факт происшествия длительное время скрывался руководством учреждения и районной администрацией от правоохранительных и надзорных органов.

По итогам расследования главе района предписано в срочном порядке организовать внеплановые проверки всех подведомственных учреждений культуры и обеспечить выделение средств на необходимый ремонт.

Ранее крыша действующего склада Wildberries рухнула в городе Юрге в Кемеровской области. Авария произошла в зоне разгрузки. Известно, что склад открылся лишь месяц назад. В результате пострадали по меньшей мере несколько человек.

крыши
происшествия
обрушения
Татарстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.