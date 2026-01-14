Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета В Татарстане крыша дома культуры обрушилась из-за влаги и помета

В деревне Мусабай-Завод Тукаевского района Татарстана рухнула кровля и потолочное перекрытие зрительного зала местного дома культуры, сообщает издание «Челнинские известия». Прокуратура, изучив обстоятельства, установила, что главной причиной обвала стал критический физический износ несущих конструкций, на который годами не обращали внимания. Ситуацию усугубили протечки и скопление птичьего помета, разрушавшие кровлю.

Обрушение, затронувшее более 10 квадратных метров, произошло еще в октябре, однако факт происшествия длительное время скрывался руководством учреждения и районной администрацией от правоохранительных и надзорных органов.

По итогам расследования главе района предписано в срочном порядке организовать внеплановые проверки всех подведомственных учреждений культуры и обеспечить выделение средств на необходимый ремонт.

