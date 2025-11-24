День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:25

Крымчане выиграли иск к властям Украины на 5,3 млрд рублей

В Крыму суд удовлетворил 12 исков к властям Украины на более чем 5 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков к властям Украины на сумму более 5,3 млрд рублей, заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов в Telegram-канале. По его словам, речь идет о компенсациях юридическим лицам за нанесенный ущерб при водной и энергетической блокадах.

Всего на сегодняшний день Арбитражным судом Республики Крым принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, — уточнил Константинов.

Глава Госсовета Крыма добавил, что теперь иски физических и юридических лиц можно подавать в частном порядке по созданной типовой форме. Константинов добавил, что республика стоит у истоков большой работы. Он также выразил уверенность в востребованности результатов общего труда после окончания СВО в ходе подсчета ущерба сторонами.

Ранее львовский телеканал опубликовал видео с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о готовности признать Крым российским. В ролике с признаками фейка он говорит также о согласии назвать ЛНР и ДНР частью РФ при условии официального признания Москвой «победы» Киева.

Крым
суды
Украина
иски
