Крымчан предупредили об утилизации взрывоопасных предметов Крючков заявил об утилизации взрывоопасных предметов в Крыму 4 сентября

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В ряде населенных пунктов Крыма 4 сентября будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. По его словам, жители могут услышать звуки взрывов в городе Старый Крым и поселке Октябрьское.

Сегодня, четвертого сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: поселок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00, город Старый Крым с 11:00 до 13:00, — написал Крючков.

Он призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крючков сообщал, что специальные службы Крыма проведут 22 августа ряд мероприятий по утилизации боеприпасов на территории полуострова. Боеприпасы начали уничтожать в 13:00 неподалеку от села Вольное Джанкойского района и поселка городского типа Октябрьское. По словам советника главы Крыма, утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. Она началась в 11:00 и завершилась в 13:00. Кроме того, аналогичные мероприятия прошли в селе Багерово с 10:00 до 17:00.

Мероприятия по уничтожению боеприпасов также проводились в Крыму 16 августа. По словам Крючкова, тогда они утилизировались в селе Перекоп, городском округе Армянск, а также в поселке Багерово Ленинского района Крыма. В Кировске боеприпасы были утилизированы 10 августа.