Крым не собирается просить Зеленского дать воду

https://static.news.ru/photo/ef456b0c-b92b-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look press

Крымские власти не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить водоснабжение полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что кроме Зеленского на Украине решение о подаче воды принять не может, а «всё остальное — это разговоры ни о чем».

Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживём и без них, — сказал Аксёнов в эфире «России 24».

Самая сложная ситуация сложилась в Симферополе. Там для её разрешения уже построены две нитки водоводов. В Бахчисарайском районе Крыма также решается вопрос с водой. Там её начали подавать из артезианских скважин.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. Сейчас водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что Порошенко стоит за перекрытием Северо-Крымского канала. По её мнению, это преступление, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей. Поклонская также призвала ООН «покончить с водной блокадой полуострова». Недавно учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма сообщили о больших запасах пресных вод, обнаруженных в горах Крыма.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что Россия могла перекрыть «стоки притоков Днепра» на границе с Украиной, однако Москва великодушна в отношении Киева.