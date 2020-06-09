Крым начнёт принимать туристов из других регионов с 1 июля

https://static.news.ru/photo/3cab277a-aa53-11ea-89da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

С 1 июля граждане РФ смогут приехать в Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путёвки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства республики, — написал Аксёнов ВКонтакте.

Режим самоизоляции для жителей региона, также как и необходимость обязательной двухнедельной обсервации всех приезжающих на территорию полуострова, будет снят 15 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростуризме планируют с 1 июля начать полноценный курортный сезон. Тогда россияне смогут свободно путешествовать по стране, соблюдая необходимые меры предосторожности. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.