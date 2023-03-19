«Кружили над аэропортом 40 минут»: очевидец о ситуации с рейсами в Сочи Пассажир рейса Москва — Сочи заявил, что борт не мог сесть 40 минут из-за тумана

18 и 19 марта россияне не могут вылететь в Сочи из-за сильного тумана. Согласно информации сервиса «Яндекс-Расписания», в город и из него отменены около ста рейсов. Прилетающие самолеты уже 18 марта начали перенаправлять на запасные аэродромы. Пассажир, вылетавший в Сочи из московского «Шереметьево» вчерашним утром, подтвердил NEWS.ru, что уже на тот момент в воздушной гавани было сложно приземлиться.

Изначально рейс должен был быть в 8:35. Его дважды задержали, на 9:15 и на 9:50, в итоге вылетели нормально, летели, в принципе, заявленное время, но уже на подлете пилот объяснил пассажирам, что у него не получается совершить посадку, так как не видно полосы, и нужно сделать еще один круг. Мы полетали минут 30-40, попытались сесть, и опять не видно было полосы, и он заявил, что сейчас будет еще один круг, и если мы не сядем, то мы все дружно полетим в Ставрополь, где запасная полоса. Но к счастью, у нас получилось успешно приземлиться. Дети переживали на борту. А вокруг действительно туман, когда снижались и пытались разглядеть полосу, — рассказал москвич Василий.

Он добавил, что сегодня в Сочи тоже наблюдается плотный туман, и видимость практически нулевая. Кроме того, подруга Василия, которая должна была вылетать тем же рейсом, но 19 марта, сможет вылететь из Москвы не раньше 19:00 следующего дня. Она смогла обменять авиабилеты, но бронь отеля перенести не удалось.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Сочи 19 и 20 марта из-за плохих метеорологических условий в аэропорту прибытия. Пассажирам предложили самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить возврат денег.