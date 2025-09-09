Стала известна причина крушения самолета в российском регионе

Причиной крушения самолета Ан-2 в Ростовской области стала ошибка пилотирования, сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона. По информации собеседника агентства, именно человеческий фактор в настоящее время рассматривается как одна из основных причин произошедшего.

Одна из основных причин происшествия, которая в настоящее время рассматривается, это ошибка пилотирования, — отметил источник.

Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области, пилот воздушного судна погиб в результате авиакатастрофы. Инцидент произошел около 09:20 на территории агробазы «Родник» в Волгодонском районе во время выполнения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работают спасательные службы.

До этого источник в региональных экстренных службах сообщил о крушении легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» в Рязанской области. Авиакатастрофа произошла в районе села Зимарово, примерно в 160 километрах к югу от Рязани, где воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы. Следственный комитет РФ тогда возбудил уголовное дело.