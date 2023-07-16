Крупный пожар угрожает жилым домам в Архангельске В Архангельске загорелись деревянные сараи на площади 1500 кв. метров

Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области

Крупный пожар произошел в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Архангельской области. Горят деревянные сараи, огонь угрожает трем жилым домам. Площадь пожара составляет порядка 1500 квадратных метров.

Площадь пожара 1500 квадратных метров. Угроза трем жилым многоквартирным домам — поданы пожарные стволы на защиту. В настоящее время работают восемь расчетов, — рассказал собеседник агентства.

В тушении участвуют более 50 человек и 15 единиц специальной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 15 июля стало известно, что огонь вспыхнул на крыше дома на бульваре Победы в Омске. Первоначально площадь пожара составила 800 квадратных метров, но вскоре она увеличилась до 1125 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще трое были спасены. Жильцов направили в пункт временного размещения.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся дом. По данным МЧС, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. К тушению огня привлекались 32 спасателя и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.