Крупный пожар произошел в жилом доме в Омске МЧС: пожар площадью 1,1 тысячи квадратных метров произошел в многоквартирном доме в Омске

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Пожар произошел в многоквартирном доме на бульваре Победы в Омске. Площадь возгорания составила 1125 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Из здания эвакуировано 60 человек, еще трое спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1 тыс. 125 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, произошло открытое горение кровли пятиэтажного жилого дома. В тушении пожара участвуют 65 человек, также используется 11 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся дом. По данным МЧС, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. К тушению огня привлечены 32 спасателя и шесть единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.