Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии Депутату Горсовета Красноярска назначили штраф в 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожный районный суд оштрафовал депутата городского совета Красноярска Константина Сенченко за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Теперь парламентарий должен выплатить 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Причиной судебного разбирательства стали посты Сенченко в социальных сетях.

Железнодорожный районный суд г. Красноярска рассмотрел административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата Красноярского городского совета депутатов Константина Сенченко, который обвиняется из-за его постов в социальной сети. <...> Суд признал Сенченко виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Константину Сенченко 54 года. Он состоит во фракции ЛДПР, является депутатом Горсовета с 2013 года.

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