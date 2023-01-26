СК попросили возбудить уголовное дело против Семена Слепакова СК попросили возбудить уголовное дело в отношении Слепакова из-за его «колыбельной песни»

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Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова. Причиной стала его новая песня, которая, по мнению заявителей, дискредитирует Вооруженные силы РФ. Об этом ТАСС рассказал директор фонда Александр Карабанов.

Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ («Публичная дискредитация ВС РФ»), — сообщил Карабанов.

Ранее представители фонда обратились в Минюст с инициативой о внесении Слепакова в реестр иностранных агентов — также в связи с публикацией новой песни. Как полагают заявители, смысл стихов произведения «дискредитирует использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью.

Семен Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых занялся IT и переехал на Запад, а второй «не продал» страну за «латте и чизкейк» и отправился в зону СВО, где погиб.

В этой связи первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что артиста необходимо лишить бизнеса и недвижимости в России за его песню, высмеивающую российских солдат, принимающих участие в СВО. По словам парламентария, комик глумится над ВС России, выполняя «заказ новых хозяев».