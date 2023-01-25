«Заказ новых хозяев»: в ГД призвали наказать Слепакова за песню о солдате Депутат Госдумы Журавлев: Слепакова нужно лишить бизнеса и недвижимости в России за песню о российских солдатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

Юмориста Семена Слепакова необходимо лишить бизнеса и недвижимости в России за его песню, высмеивающую российских солдат, принимающих участие в СВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, комик глумится над ВС России, выполняя «заказ новых хозяев».

Слепаков когда-то в сопровождении военного хора исполнял вполне патриотическую песню, воспевающую ветерана Великой Отечественной, который «один остался из своего полка». Сейчас, сбежав в Израиль, очевидно, выполняет заказ новых хозяев и в открытую глумится над погибшими российскими воинами. <...> Почти наверняка у него в России осталась недвижимость или бизнес. Всего этого барда-миллионера, который издевается над своей страной, конечно, надо лишить. И алгоритм в нашем законодательстве существует — уголовное дело по дискредитации вооруженных сил, — отметил Журавлев.

Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за «латте и чизкейк» и отправился в зону СВО, где погиб.

Ранее Слепаков выпустил песню «Нет вобле». Клип сопровождался тизером о том, что ранее суд в Тюмени прекратил дело против Алисы Климентовой, доказавшей, что она имела в виду «Нет вобле», когда написала на площади «Нет в***е».