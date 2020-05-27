Костромской парикмахер подстриг 90 клиентов за 48 часов

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Парикмахер Влад Демидович подстриг 90 клиентов, работая без перерыва 48 часов. Марафон стартовал в парикмахерской «Костромской цирюльникъ» в 12.00 мск 25 мая и завершился в 12.00 мск 27 мая. Демидович побил мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва, который ранее составлял 36 часов.

Марафон завершился по плану, мастер выдержал 48 часов. Чувствует он себя нормально. После работы сильно хотел есть, а вот спать не хотел, — рассказал РИА Новости сотрудник салона Джохар Курбанов.

По его словам, изначально планировалось подстричь 70 человек, но так как Демидович работал очень быстро, пришлось подключать резервных клиентов и даже звать людей с улицы.

Парикмахерские и салоны красоты в Костромской области возобновили работу 24 апреля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Как писал NEWS.ru, московский парикмахер принимает клиентов на дому несмотря на то, что больна коронавирусом. Стилист по имени Ирина не скрывает, что якобы уже перенесла болезнь. Ирина рассказывает, что врачи обязали её закрыться на карантин, но стилист решила иначе: она перестала выезжать к клиентам и начала принимать их у себя на дому. Заразить клиентов парикмахер не боится, так как уверяет, что новые тесты показывают отрицательный результат. К тому же она не считает коронавирус «настолько опасной болезнью», как её все «раздувают».