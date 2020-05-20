Столичный стилист с коронавирусом объяснила свою работу на дому

https://static.news.ru/photo/87b74482-9ad7-11ea-a520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Парикмахер принимает клиентов на дому несмотря на то, что больна коронавирусом, в Москве. Стилист по имени Ирина не скрывает, что якобы уже перенесла болезнь: диагноз, по её словам, подтвердился неделю назад.

Сообщения о том, что мастер принимает клиентов, появились в Telegram-каналах. Сама Ирина рассказывает, что врачи обязали её закрыться на карантин, но стилист решила иначе: она перестала выезжать к клиентам и начала принимать их у себя на дому, сообщает «Москва 24».

Заразить клиентов парикмахер не боится, так как уверяет, что новые тесты показывают отрицательный результат. К тому же она не считает коронавирус «настолько опасной болезнью», как её все «раздувают». Риск заразиться существует в любом случае выхода из дома.

И вообще коронавирус не такая страшная болезнь. А мы веруем, что от этого спасаться бесполезно, все переболеют и лучше сейчас переболеть, чем потом. Кому суждено — тот умрёт, — заявила парикмахер в беседе с журналистами издания, позвонившими ей под видом клиентов.

Ирина знает, что её действия в период режима самоизоляции незаконны и повлекут за собой штраф. Врачи настоятельно рекомендуют избегать подобных визитов. Они уверены, что даже при отсутствии симптомов как мастер может представлять опасность для клиента, так и наоборот. И мастер, и посетитель могут быть носителями инфекции и переносить её бессимптомно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве не будут открывать предприятия сферы бытовых услуг из-за опасности быстрого распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.