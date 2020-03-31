https://static.news.ru/photo/9076cadc-733d-11ea-a0db-fa163e074e61_660.jpg Роман Старовойт Фото: Роман Старовойт/vk.com

Курская область до некоторых пор оставалась единственным регионом Центрального федерального округа (ЦФО), где не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако 31 марта и губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о трёх подтверждённых диагнозах COVID-19 у жителей региона.

В нашем регионе подтвердились три случая заражения коронавирусной инфекцией. Ввожу новые меры по недопущению распространения COVID-19, — написал Старовойт «ВКонтакте».

Он отметил, что заболевание выявили у мужчины, прибывшего из Москвы, а также у семьи, вернувшейся из зарубежной поездки. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, за ними наблюдают врачи.

Как писал NEWS.ru, 28 марта медики Костромской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в регионе. Некоторое время назад в область из Великобритании вернулась группа жителей, в числе которых были дети. Все самостоятельно остались на карантине, однако у двоих детей появились признаки инфекционного заболевания. Несовершеннолетних госпитализировали. По результатам первых двух проб у одного из них выявлен коронавирус.