Коронавирус убил в Дагестане около 50 врачей

https://static.news.ru/photo/7141e6f4-990a-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Башир Алиев/ РИА Новости

Около 50 медиков скончались в Дагестане во время работы в период пандемии коронавируса. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев.

Ситуация в Дагестане сейчас крайне сложная. Людей с серьёзными проблемами госпитализировали в районные центры, Махачкалу и в другие города. Больницы переполнены, поэтому и большое количество смертей. Умерли уже более 700 человек и погибли около 50 медработников, — цитирует РИА Новости Абдулаева, выступившего на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, которое прошло в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что с каждым днём число жертв растёт, а статистика не учитывает тех, кто умер из-за коронавируса у себя дома.

Цифры, к сожалению, растут с каждым днём. Это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто не ведёт статистику болезней и смертей людей, которые умерли в своих домах, — уточнил муфтий.

Как писал NEWS.ru, Республика Дагестан выбилась в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно социальных объектов, из-за распространения коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 2722.