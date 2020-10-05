31 человек умер от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/8e6fffee-1927-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умер 31 человек.

В Москве за прошедшие сутки скончался 31 пациент, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19. По его словам, вопрос о введении локдауна должен решаться не в Кремле, а в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.