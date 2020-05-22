Коронавирус добрался до оборонных предприятий Северодвинска

https://static.news.ru/photo/2b8e0fda-9c51-11ea-9d31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Очаг коронавирусной инфекции обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.

За последние сутки в городе зарегистрировали 53 человека с коронавирусом. Большинство из них являются сотрудниками предприятий оборонной промышленности, уточняет ТАСС.

Заболеваемость в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону, поэтому власти региона опасаются, что столкнулись не с отдельными случаями заражения, а с очагом инфекции.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский поручил оперативному штабу изучить происхождение очага COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны подсчитало число заражённых коронавирусом военных и студентов военных вузов. Их оказалось 1645 и 1240 человек соответственно. Все военнослужащие находятся под пристальным наблюдением врачей. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме. После прохождения лечения они будут отправлены домой.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.