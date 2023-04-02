Подростки в Оренбурге сожгли авто замдиректора школы после конфликта Mash: подростки из мести подожгли две машины замдиректора школы в Оренбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге школьники подожгли два автомобиля заместителю директора учебного заведения, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, сотрудники полиции взялись за поиски злоумышленников среди учеников, сейчас проходят допросы.

Инцидент произошел в школе №48 на улице Красина, замдиректора которой владела иномарками Fiat и Lifan Solano. После недавнего конфликта с учениками она обнаружила, что обе ее машины сожжены. Женщина незамедлительно обратилась в полицию и рассказала, с кем из школьников ругалась в последнее время. Ведется поиск виновников инцидента.

Ранее 18-летний житель Москвы поджег автомобиль Toyota Land Cruiser, обклеенный Z-символикой. По словам хозяина авто, ранее поджигатель был судим, а буква Z, прилепленная на стекла и кузов иномарки, буквально «мешала жить» молодому человеку. Его задержали.

До этого у башни «Федерация» в «Москва-Сити» загорелись и взорвались две машины. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия они видели человека, который убегал с канистрами. Предположительно, он совершил поджог. Впоследствии возгорание потушили прибывшие пожарные. Сведения о пострадавших не поступали.