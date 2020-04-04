Компании Оренбуржья выходят на работу с 6 апреля, но с условием

https://static.news.ru/photo/1a5de012-769c-11ea-a149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Оренбургской области Денис Паслер с понедельника допустил к работе организации из ряда отраслей. Главным условием он назвал строгое соблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее Паслер говорил о том, что карантинные меры продлятся в регионе до 12 апреля.

Внесены изменения в указ о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции. С 6 апреля к работе в Оренбуржье допускаются не отдельные предприятия, а компании из целого перечня отраслей. При этом допускаются только при условии строгого соблюдения требований к организации рабочего процесса: регулярной дезинфекции служебных помещений, обеспечения работников средствами индивидуальной медицинской защиты, входного фильтра и ряда других условий, — приводит РИА Новости слова пресс-службы Паслера.

Как отметили в представительстве главы Оренбуржья, в перечень отраслей, работа которых продолжится на самоизоляции, вошли добыча полезных ископаемых, рыбоводство, производство пищевых продуктов, производство напитков, производство текстильных изделий, производство одежды, кожи и изделий из кожи, полиграфическая деятельность, производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и химпродуктов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции и другие.

Кроме того, работать будут сотрудники автопроизводств, прочих транспортных средств и оборудования, мебели, прочих готовых изделий, ремонта и монтажа машин и оборудования, обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, организаций сбора и утилизации отходов, строительства зданий и инженерных сооружений.

Возобновятся строительные работы, торговля и розничная автотранспортными средствами, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, работа в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, деятельность ветеринарная и работа по обслуживанию зданий и территорий, нотариальная деятельность.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы обязал компании создать условия для социального дистанцирования.