Коммунальная авария спровоцировала потоп на улицах Ростова-на-Дону Улицы Ростова-на-Дону оказались затоплены из-за прорыва водопровода

Фото: АГН «Москва»

Улицы Ростова-на-Дону оказались затоплены из-за прорыва водопровода, сообщает Telegram-канал Readovka. Авария произошла на Орбитальной улице, также на Богатяновском спуске просел асфальт, в результате чего содержимое канализации потекло по дорогам.

Ранее стало известно, что режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного проливного дождя. Был также создан оперативный штаб. 28 августа спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей из затопленных районов Приморского края. С территорий было вывезено 864 ребенка. Кроме того, во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму. В результате стихийного бедствия пострадали более 5 тысяч домовладений.

До этого около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения из-за сильных ливней. Местные жители сообщают, что в ряде районов уровень воды достигает крыш автомобилей, подземные переходы затоплены. Некоторые горожане передвигаются по дворам на надувных лодках.

Наводнение во Владивостоке и пригородах началось из-за сброса воды с Седанкинского и Богатинского водохранилищ после проливных дождей. В среду в городе выпало 110 мм осадков при месячной норме 176.