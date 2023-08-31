В российском городе ввели режим ЧС из-за мощного ливня Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за ливня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного проливного дождя, сообщает мэрия города в Telegram. Был также создан оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин.

Из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. В настоящее время все службы — в рабочей готовности, — говорится в сообщении.

28 августа спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей из затопленных районов Приморского края. Также с территорий было вывезено 864 ребенка.

В Уссурийском городском округе эвакуировано 3347 человек, в Октябрьском округе — 997 человек, в Спасском городском округе — 600 человек. В Приморье затопленным оказался 91 жилой дом, из которых 32 многоквартирных.

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжали по воде. В городе объявляли штормовое предупреждение. В дептрансе Москвы сообщили, что в связи с подтоплением проезжей части движение было перекрыто на нескольких улицах. В Сети опубликовали видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. В результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте.