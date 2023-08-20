Опубликованы видео затопленных дорог, ТЦ и станций метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа начался сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжают по воде. В городе объявили штормовое предупреждение.

В дептрансе Москвы сообщили, что в связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в обе стороны.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, как затопило магазин DNS в столице.

В ТЦ «Шоколад» посетителей экстренно эвакуируют из-за потопа.

По данным Mash, также ливень пробил крышу знаменитого концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте в Москве, вода заливает здание, часть персонала эвакуировалась, другая пытается спасти аппаратуру и устранить потоп своими силами.

20 августа МЧС предупреждало москвичей о сильном дожде, грозе и граде. В отдельных районах столицы может наблюдаться усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Из-за сильных ливней в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение Гидрометцентра действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее отмечал, что в понедельник, 21 августа, погода в столичном регионе последний раз в году будет по-летнему теплой. По его словам, уже со вторника в Москве начнутся дожди и похолодание из-за надвигающегося полярного атмосферного фронта. Синоптик уточнил, что температура в столице не поднимется выше плюс 20 градусов.

Он уточнил, что в понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 25 градусов, однако купальный сезон будет завершен.