Более 6 тыс. человек эвакуировали из затопленных районов Приморья

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Спасатели эвакуировали более 6 тыс. жителей из затопленных районов Приморского края, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. Также с территорий было вывезено 864 ребенка.

Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края с начала ухудшения обстановки проведена эвакуация населения из подтопленных домовладений и перевезено лодочными переправами 6101 человек, из них 864 ребенка, — сказал собеседник агентства.

В Уссурийском городском округе эвакуировано 3347 человек, в Октябрьском округе — 997 человек, в Спасском городском округе — 600 человек. В Приморье затопленным оказался 91 жилой дом, из которых 32 многоквартирных.

Ранее в Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжали по воде. В городе объявили штормовое предупреждение. В дептрансе Москвы сообщили, что в связи с подтоплением проезжей части движение было перекрыто на нескольких улицах. В Сети опубликовали видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. В результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте.