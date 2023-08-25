Владивосток ушел под воду: фото размытых дорог, аварий и людей в лодках

Фото: Константин Шестаков/vk.com

Последствия ливня во Владивостоке

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения из-за сильных ливней, сообщает прокуратура Приморского края в Telegram.

«25 августа 2023 года в период с 5 до 13 часов на территории краевой столицы произошли восемь отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей», — говорится в сообщении надзорного органа.

Местные жители сообщают, что в ряде районов уровень воды достигает крыш автомобилей, подземные переходы затоплены. Некоторые горожане передвигаются по дворам на надувных лодках.

Наводнение во Владивостоке и пригородах началось из-за сброса воды с Седанкинского и Богатинского водохранилищ после проливных дождей. В среду в городе выпало 110 мм осадков при месячной норме 176.

Фото размытых дорог, коммунальных аварий и селей — в галерее NEWS.ru.