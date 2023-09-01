В затопленном Уссурийске нарядным первоклашкам устроили заплыв до школы В Уссурийске из-за подтоплений дети добирались до школ на лодке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Стихийное бедствие омрачило празднование Дня знаний в Уссурийске, где 1 сентября дети были вынуждены добираться до школы по воде, пишет Telegram-канал «Подъем». До этого в некоторых районах города провели эвакуацию, так как прошедший в Приморье тайфун «Ханун» вызвал обильные осадки.

На видеозаписи, которую опубликовал «Подъем» можно увидеть, как двое первоклашек в парадной школьной форме и с цветами в руках плывут по затопленной улице на резиновой лодке. Саму лодку толкает мужчина в резиновом комбинезоне.

Как сообщалось ранее, в результате сильных осадков в Приморском крае прорвало Пуциловскую дамбу на Малоказаченском водохранилище вблизи Уссурийска. Четыре из шести бетонных пролетов дамбы рухнули, не выдержав давления.

Хотя тайфун бушевал в регионе в середине месяца, 29 августа после сильного ливня наводнение захлестнуло Приморье с новой силой. Во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения. В результате стихийного бедствия пострадали более 5 тысяч домовладений. С 25 августа в регионе действует режим ЧС федерального характера.