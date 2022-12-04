Комиссия СПЧ возьмет на контроль ситуацию с гибелью тюленей на Каспии

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Комиссия Совета по правам человека при президенте России возьмет на контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей на побережье Каспийского моря. По данным управления Росрыболовства, на берегу Каспия в Дагестане найдены порядка 700 туш животных, региональные власти позднее сообщили о гибели 2500 особей каспийской нерпы, сообщается в Telegram-канале совета.

Уточняется, что останки погибших краснокнижных нерп обнаруживаются на разных локациях. Наибольшее число нерп обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про «естественные природные факторы», — сговорится в сообщении.

Минприроды региона утверждает, что гибель нерп вызвана природными факторами, их численность стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено.

По данным Каспийского природоохранного центра, в море проживают порядка 70 тысяч особей каспийской нерпы. Животное является уникальным представителем семейства настоящих тюленей. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил, что биолаборатории США могли стать причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море. Он призвал рассекретить деятельность американских биолабораторий, которые «рассредоточены едва ли не по всему периметру границ» России.