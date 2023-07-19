Комбриг Ташкент погиб под Луганском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что командир 2-й бригады Луганской Народной Республики, Герой ЛНР с позывным Ташкент погиб в зоне проведения СВО. Он принимал участие в боях за Северодонецк, Рубежное, а также ряда других населенных пунктов.

Ташкент — один из самых «закрытых» командиров бригад. Он не давал журналистам интервью, предпочитая переадресовывать вопросы своим солдатам. Бойцы отзываются о погибшем как о хорошем командире и называют его «папой».

Командир с большой буквы. Командир, который всегда был впереди. Командир, который мог дать совет в любой момент. К которому можно было обратиться, — рассказывают его сослуживцы.

Ранее в районе Бердянска погиб заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков, участвовавший в специальной военной операции на Украине с первого дня ее проведения. По командному пункту, в котором находился офицер, был нанесен удар крылатыми ракетами британского производства Storm Shadow. Он был похоронен на родине, в Адыгее. Цокову был 51 год. Отмечается, что генерал-лейтенант представлен к высшей награде — звезде Героя России.