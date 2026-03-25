Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился Полиция Приморья задержала во Владивостоке колумбийского наркоторговца

Во Владивостоке суд заключил под стражу гражданина Колумбии, обвиняемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в прокуратуре региона. Иностранец пытался реализовать запрещенные вещества, однако его деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, — добавили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ближайшие два месяца южноамериканец проведет в следственном изоляторе, пока продолжаются следственные действия. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее московский областной суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, организовавшим подпольные нарколаборатории на территории региона. Они создали три лаборатории по производству запрещенных веществ. За это время им удалось изготовить не менее 16 кг наркотического средства и не менее 33 кг его производного.