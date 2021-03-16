Китайский агрегатор такси DiDi запустится ещё в 20 городах РФ

https://static.news.ru/photo/ed715650-864a-11eb-b72d-96000091f725_660.jpg Фото: russia.didiglobal.com

DiDi объявил набор водителей ещё в 20 российских городах, в которых планирует запуститься в ближайшие недели. Сейчас агрегатор такси доступен в 16 городах РФ.

В 2021 году число городов России, где такси можно заказать через сервис DiDi, должно увеличиться с нынешних 16 до более чем сотни, — заявил телеканалу РБК операционный директор DiDi в России Даниил Петин.

По его словам, в ближайшее время сервис заработает в Краснодаре, Уфе, Воронеже, Перми, Красноярске и ещё как минимум 15 российских городах.

Китайский агрегатор в России впервые появился в Казани в августе 2020 года. Затем закрепился в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле и Чебоксарах. Выход DiDi на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не планируется. Сейчас в России к китайскому агрегатору подключены более 116 тысяч водителей из четырёх тысяч таксопарков.

Как писал NEWS.ru, повышение цен услуг таксистов во время снегопадов во второй половине февраля стало причиной обращения в прокуратуру председателя Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайра Блудяна. По его данным, из-за обильных снегопадов цена поездки нередко увеличивалась, максимум — в пять раз. Позже, когда снегопады уже закончились, стоимость поездки осталась завышенной. В этой связи ассоциация попросила московскую прокуратуру проверить агрегаторы «по факту завышения стоимости и инициировать пересмотр ими алгоритмов программного обеспечения».