Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 сентября: инфографика

В ночь на 5 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА — над территорией Брянской области, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 12 БПЛА — над территорией Тульской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, девять БПЛА — над территорией Рязанской области, восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря и один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.