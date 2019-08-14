Главной отличительной особенностью столкновения мнений кандидатов на губернаторство стало уже то обстоятельство, что никто из зарегистрированных претендентов их не решился проигнорировать. Активно участвовал в них и врио губернатора Александр Беглов. И это не удивительно — ни один из социологических опросов не гарантирует ему уверенной победы. Притом, что он, без сомнения, остаётся главным фаворитом предвыборной гонки. А потому темпа ему снижать никак нельзя. Между тем, его предшественник, Георгий Полтавченко, подобных встреч лицом к лицу с оппонентами упорно избегал.

Между тем, как стало известно, всей четверке претендентов предстоит ещё пять раз посоревноваться в красноречии. И, видимо, Беглов не сможет теперь проигнорировать ни один из оставшихся раундов. Сейчас социологи полагают, что твёрдо за кандидатуру Беглова, который по новой традиции позиционирует себя в качестве независимого кандидата («Единая Россия» уже убрала со своего сайта информацию о нём) готовы проголосовать сорок процентов петербуржцев. Притом, что основной его актив горожане возраста 45+ — пенсионеры, бюджетники, работники крупных предприятий. Более того, местные социологи сделали интересное заключение. По их мнению, из каждых десяти твердых «бегловцев» примерно девять проголосовали бы и за кандидатуру Владимира Путина.

Георгий Полтавченко Kremlin Pool/Global Look Press

Иными словами, голосование по кандидатуре Александра Беглова может приобрести некое обобщающее значение. И сыграть роль индикатора общей популярности действующей власти. Или вернее — правящего класса. Сам же Беглов в ходе дебатов ничтоже сумняшеся заявлял, что из всех участников он остается единственным независимым хозяйственником, не принадлежащим ни к одной партии, поскольку его партией были и остаются горожане. Другое дело, как такое позиционирование воспримет питерский высокообразованный избиратель. Но это покажут только выборы. Надо сказать, что вся остальная тройка претендентов нещадно критиковала именно политику партии власти. Но акцент в такой критике делался на свершениях прежнего губернатора — Георгия Полтавченко, от которого собственно уже успела отмежеваться и команда нынешнего врио. А поскольку главный фаворит объявил себя независимым, то, вся высказанная критика в адрес властей его особо не затронула.

На дебатах все увидели и режиссера Владимира Бортко, которого еще неделю назад грозились снять с выборов по причине откровенных доносов ряда бдительных граждан, которые заподозрили мастера искусств в том, что он без согласия правообладателей по своему усмотрению использовал стихи известных поэтов и снимки конкретного фотографа. Надо полагать, что всё-таки «сигналы» радетелей авторского права оставлены без серьёзных последствий для режиссёра. А потому сам Бортко чувствовал себя уверенно. И даже противопоставил себя всем остальным кандидатам, которые-де в отличие от него продолжают поддерживать либеральную экономическую модель Питера. А «Единую Россию» заклеймил, как партию олигархата. Словом, кандидат от КПРФ озвучил партийные лозунги. И, тем самым, сыграл свою роль официального левого кандидата.

Владимира Бортко Сергей Булкин/News.ru

Представитель «демократических кругов», Михаил Амосов, предлагал отказаться от строительства Восточного скоростного радиуса, обстоятельства строительства которого, по его словам, выглядят непрозрачно. Надежда Тихонова, племянница Сергея Миронова и , понятно, кандидат от «Справедливой России», призывала увеличить инвестиции в человека. Собственно, все кандидаты уже опубликовали свои программы. И досужий избиратель способен сам в них разобраться.

В целом, во всяком случае, на этом этапе губернаторские выборы в городе на Неве выглядят вполне себе респектабельными и лишенными налета скандальности. Недаром, видимо, город Петра считается нашей культурно столицей.