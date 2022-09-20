Кадыров назвал число украинских военных, уничтоженных спецназом «Ахмат» Кадыров: спецназ «Ахмат» за день уничтожил 200 украинских военных

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что в результате активных действий бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе за один день было уничтожено около 200 человек личного состава противника. По его словам, это произошло после того, как командиры подразделений Адам Делимханов и Апты Алаудинов встретились и обсудили новую наступательную тактику в Донбассе.

Стоило... Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать. В результате активных действий со стороны бойцов спецназа «Ахмат» только за один день им удалось ликвидировать около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику, — написал Кадыров.

Кроме того, на видеозаписи показано, что Алаудинов докладывает о проведении совместных мероприятий на территории населенных пунктов Берестовое, Спорная и обещает «хорошее продвижение» в ближайшие дни.

Ранее Кадыров сообщил, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат».