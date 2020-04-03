Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

https://static.news.ru/photo/e79e234c-75e9-11ea-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Запрет выходить по ночам в Чечне глава Чечни Рамзан Кадыров назвал необходимым для того, чтобы спокойно проводить дезинфекцию.

Это не комендантский час, это «стоп движение», — цитирует его ТАСС.

По его словам, власти объявили соответствующий режим для того, чтобы «очистить» улицы, города и сёла для спокойной работы техники, которая обрабатывает улицы населённых пунктов Чечни дезинфицирующим раствором.

Как писал NEWS.ru, в Чечне принято решение запретить с 20:00 до 08:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах.